Ponte sullo Stretto, Salvini: “a novembre partono i cantieri dopo un secolo di chiacchiere, ambientalisti da ricovero”

“Tra questa settimana e la fine di ottobre la Corte dei Conti darà la sua risposta sul percorso del Ponte sullo Stretto. Se ci sarà l’ok, come mi auguro, sulla regolarità delle procedure vuol dire che a novembre i primi cantieri saranno sulle sponde della Sicilia e della Calabria, dopo un secolo di chiacchiere“. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Forum di Conftrasporto-Confcommercio. “I più contrari al Ponte, che riduce i tempi di percorrenza, sono gli pseudo ambientalisti” perché “abbiamo ambientalisti da ricovero in Italia che preferiscono 4 ore di coda a Messina e Villa San Giovanni“, ha spiegato Salvini.