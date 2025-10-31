Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “governo procederà malgrado Corte dei Conti, ha già dimostrato grande determinazione per realizzarlo”

“Sono convinto che il Governo, che ha dimostrato su questa materia grande determinazione, procederà comunque nella realizzazione del ponte sullo Stretto, pur nel rispetto doveroso della sentenza della Corte dei Conti“. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Catanzaro. “La legge – ha aggiunto Occhiuto – consente al Governo di chiedere alla Corte dei Conti la trascrizione con riserva e avviare i lavori. Penso che il ponte sia un grande attrattore di altre infrastrutture e di sviluppo. Abbiamo avuto tre miliardi e 800 milioni per il completamento della statale 106, 900 milioni per l’autostrada A2 e 500 milioni per la Trasversale delle Serre. A breve avremo anche altre risorse che sono riuscito ad ottenere. Manca pochissimo per l’ammodernamento dell’autostrada A2 e partiremo presto con lo svincolo di Cosenza e uno dei lotti della Cosenza-Altilia. Tutte queste risorse le abbiamo avute grazie al Ponte. Una volta tanto la Calabria e la Sicilia possono essere al centro dell’interesse di tutto il mondo perché il ponte sarà la più grande opera di ingegneria mai realizzata in Italia“.