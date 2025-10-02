Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “attrattore di altri investimenti”. Tridico non ci sta: “non è prioritario”

Il 5 e 6 ottobre in Calabria si vota per le elezioni regionali. A pochi giorni dalla tornata elettorale, Sky ha ospitato il confronto tra i due principali candidati alla carica di governatore: Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. Sulla questione delle infrastrutture in Regione, il Governatore ha detto: “il Ponte sullo Stretto l’ho utilizzato come attrattore di altri investimenti, per trent’anni avevano investito 1 solo miliardo sulla SS106, in questi ultimi anni sono stati stanziati 3,8 miliardi”, rimarca Occhiuto.

Tridico: “Ponte non prioritario”

Pasquale Tridico risponde ad Occhiuto: “sto girando la Calabria in lungo e in largo e mancano ponti, strade, paesi isolati. L’Alta Velocità, ad esempio, che non c’è in Calabria, arriva fino in Campania, per non parlare della statatale 106. “Quello che ho intenzione di fare è collegare Reggio Calabria con Bari e Napoli, federare il mezzogiorno con i trasporti per far partire lo sviluppo del Sud dove abbiamo le aree interne completamente isolate. Il Ponte non è prioritario”, spiega Tridico.