Ponte sullo Stretto, Occhiuto a Reggio Calabria: “lo stop della Corte dei Conti non bloccherà l’opera” | INTERVISTA

Occhiuto a Reggio Calabria: "lo stop della Corte dei Conti non bloccherà il Ponte sullo Stretto e le opere collaterali"

Occhiuto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi a Reggio Calabria per i 100 anni della Confindustria reggina, a margine dell’evento, ha espresso la propria opinione sul Ponte sullo Stretto e la deliberazione della Corte dei Conti. Lo stop non bloccherà il Ponte e le opere collaterali”, è sicuro il vicesegretario nazionale di Forza Italia.

“Il Governo ha la possibilità di chiedere la trascrizione con riserva ma prima vanno lette le motivazioni e spiegare al Parlamento perchè l’esecutivo intende muoversi in questa direzione”, puntualizza Occhiuto.

