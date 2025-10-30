Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “valutati solo profili giuridici, mai entrati nel merito del progetto tecnico o delle scelte politiche”

La Corte dei conti: "valutazione solo giuridica sul Piano economico del Ponte sullo Stretto, nessun giudizio di merito sull’opera»

Ponte sullo Stretto
Foto Ansa

La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del “Ponte sullo stretto“, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera. Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati. Lo si legge in una nota della Corte dei Conti.

Ultimi approfondimenti di Il Ponte sullo Stretto di Messina