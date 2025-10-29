Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti prova a bloccare il progetto. Da Meloni a Occhiuto, ira del Centrodestra: “ennesima invasione politica dei giudici”

“La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto“. Lo si legge in una nota. “Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni“.

Ponte sullo Stretto, l’ira del premier Meloni: “ennesimo atto di invasione dei giudici”

“La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer. La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento“. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni subito dopo la sentenza della Corte dei Conti che ha di fatto bocciato la delibera sul Ponte sullo Stretto.

Ponte sullo Stretto, il Ministro Salvini: “è scelta politica, non ci fermeranno”

“La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico“. Lo afferma il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini dopo che i magistrati contabili non hanno dato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto. “In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall’Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord. Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Andiamo avanti“.

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “molto sorpreso, tutto l’iter ha rispettato ogni norma dello Stato”

“Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera Cipess n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto” – ha commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. “Tutto l’iter seguito è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del Ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni mantenendo l’impegno di portare avanti l’Opera, missione che ci è stata affidata da tutto il Governo e dal Ministero delle infrastrutture in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano“.

Ponte sullo Stretto, il governatore Occhiuto: “Corte Conti assurda, Sud vuole opportunità”

“Ha ragione il vice premier Matteo Salvini: la decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese. Il Ponte sullo Stretto non rappresenta solo una grande infrastruttura che il Mezzogiorno attende da decenni, ma anche un’immensa occasione per la Calabria e per la Sicilia: la concreta possibilità che queste Regioni hanno di dimostrare al mondo intero che sono capaci di condurre a termine opere straordinarie. Il Sud vuole opportunità, vuole misurarsi con sfide entusiasmanti, vuole concorrere per creare sviluppo e per competere con il resto del Paese. Trovo assurda la presa di posizione della Corte dei Conti, ma sono certo che il governo andrà avanti in un processo ormai non più reversibile”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Ponte sullo Stretto, Matilde Siracusano: “decisione surreale”

“La decisione della Corte dei Conti è davvero surreale. Sembra quasi che qualcuno voglia condannare il Sud a una perenne arretratezza, ostacolando un’opera strategica per tutto il Paese come il Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo ha creduto sin dall’inizio nella realizzazione del Ponte, un’infrastruttura non più rinviabile, indispensabile per lo sviluppo e la modernizzazione dell’intero Mezzogiorno. Attendiamo di leggere le motivazioni, ma è difficile comprendere la logica di una decisione che appare più politica che tecnica. Forza Italia, il ministro Salvini e l’intero esecutivo Meloni andranno avanti con determinazione, perché solo attraverso le grandi opere, la crescita e le opportunità possiamo costruire un’Italia più moderna, competitiva e capace di offrire al Sud il futuro che merita“. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

Ponte sullo Stretto, Sudano (Lega): “non è bastato Open Arms, giudici ci riprovano”

“Non è bastato quello che è successo con Open Arms. I giudici ci riprovano, ma questa volta se la prendono con i siciliani a cui vogliono negare la modernità, il progresso, il lavoro che meritano. Usare la giustizia per bloccare un progetto politico su cui la Lega ha lavorato senza sosta nel tempo, insieme a 22 università e 54 professionisti di tutto il mondo, per difendere il diritto alla mobilità, alla salute, alla vita dei tanti siciliani, credo sia assurdo e ingiusto”. Lo dichiara la deputata siciliana della Lega Valeria Sudano.

Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “siamo determinati a proseguire”

“Attendiamo le motivazioni di una sentenza sui cui è necessario far chiarezza. Siamo determinati ad assumere ogni iniziativa necessaria a confutare o superare il deliberato al fine di proseguire i lavori per un’opera da oltre 13 miliardi, che porterebbe lavoro e assicurerebbe lo sviluppo del Meridione e dell’intera nazione. Nostro obiettivo è fare il bene di milioni di cittadini”. Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega Sicilia.

Ponte sullo Stretto, Durigon (Lega): “è simbolo di rilancio per Sud, avanti a sostenere opera”

“Continueremo ad andare avanti per sostenere il valore unico del Ponte sullo Stretto che per la Lega è simbolo di modernità, lavoro e progresso. Il progetto di Matteo Salvini è stato già riconosciuto da professori e università di tutto il mondo, che nel tempo hanno lavorato sull’opera, e da oltre 7500 professionisti che hanno chiesto di poter lavorare per la sua realizzazione. La Lega è determinata a tutelare il diritto alla mobilità, alla salute, al lavoro di tanti siciliani e calabresi. Il Ponte sullo Stretto è l’opera ingegneristica più importante del secolo, non possiamo fermarci di fronte alla necessità di garantire un’infrastruttura così strategica e fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno e di tutto il Paese”. Così il vicesegretario federale della Lega Claudio Durigon.

Le dichiarazioni di Minasi

“Una decisione della Corte dei Conti che appare di stampo politico, che rischia di bloccare un’opera pensata per unire l’Italia e che permetterebbe anche un importante incremento delle infrastrutture in tutto il territorio. Il Ponte sullo Stretto rappresenta un motore di rilancio per l’economia locale e nazionale e garantirebbe migliaia di posti di lavoro. Parliamo di un progetto a cui hanno detto sì, dopo un lungo lavoro, oltre 50 tra esperti, professori e progettisti di 22 università di tutto il mondo e che viene messo in discussione. Così non si fa un dispetto a Salvini, ma alla Calabria, alla Sicilia e a tutto il Paese. Gli italiani vogliono infrastrutture, lavoro e crescita, non vogliono essere ostaggio di chi usa le sentenze per fare opposizione politica”. Così il senatore della Lega Tilde Minasi.

Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “bloccare il Ponte vuol dire non fare il bene del Sud”

“Chi ferma il Ponte non fa il bene del Sud, delle famiglie e dei lavoratori che aspettano infrastrutture e sviluppo da decenni. Matteo Salvini e la Lega hanno scelto, dal primo giorno di mandato, di lavorare per far crescere l’Italia, e darle il volto che un Paese moderno e avanzato merita di avere. La decisione della Corte dei Conti non considera gli interessi degli italiani, non considera il lavoro di decine di esperti e professionisti e accademici chiamati a esprimersi su un’opera ambiziosa. Ha il sapore della decisione politica. E questo non lo possiamo accettare”. Lo dichiara il vicecapogruppo e deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

Ponte sullo Stretto, Lega: “da Corte dei Conti sentenza politica”

“Sulla decisione della Corte dei Conti ci sono pochi giri di parole da fare: siamo di fronte a una sentenza politica. A spingere certa magistratura, ormai, sono motivazioni che niente hanno a che vedere con il futuro degli italiani. Si blocca il Paese senza minimamente prendere in considerazione il lavoro e il parere di esperti e professori in tutto il mondo”. Così i deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera.

Le parole di Carrà

“Dispiace che qualche giudice preferisca remare contro il progresso del nostro Paese, mentre la Lega ha lavorato senza sosta per rilanciare il Sud, la Sicilia e la Calabria con un’occasione unica di sviluppo, lavoro e futuro. Dispiace ancora di più che si usi la giustizia per fermare una delle più grandi opere al mondo, simbolo di speranza per tanti giovani che hanno già chiesto di poter lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Così il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

Ponte Stretto, Loizzo (Lega): “da giudici scelta illogica”

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica, inserita nel corridoio Ten-T, capace di creare sviluppo, essere motore per la crescita di Calabria e Sicilia e di tutto il Mezzogiorno. Eppure, la Corte dei Conti sceglie di bloccare tutto. Una scelta illogica, che non fa il bene del Paese, una ingerenza contro un Governo che vuole costruire. Una scelta politica, da chi non dovrebbe farne, in barba alle esigenze del territorio e degli italiani”. Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.

Ponte sullo Stretto, Pd: “sonoro schiaffo a Salvini”

“La decisione della Corte dei Conti di non ammettere al visto di legittimità la Delibera CIPESS n. 41/2025 sul progetto del Ponte sullo stretto è uno schiaffo in faccia a Salvini e un segnale chiarissimo che il Governo non può ignorare. Sono numerose le irregolarità denunciate da istituzioni, esperti e realtà territoriali, e ora anche la magistratura contabile solleva seri dubbi di legittimità. È inaccettabile che un’opera di tale portata proceda nonostante i rilievi formali e sostanziali che continuano a emergere. Ci appelliamo al giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno solennemente prestato. Non è possibile che un governo che si dice “patriota” ignori i vincoli di legalità e trasparenza che fondano la nostra Costituzione”. Così il capogruppo Pd in commissione trasporti alla camera, Anthony Barbagallo che conclude “é un sonoro schiaffo a Salvini, il governo si fermi”.

Bonelli: “Salvini si deve dimettere”

“La Corte dei Conti ha ritenuto illegittima la delibera CIPESS sul Ponte sullo Stretto di Messina. Vince la giustizia, vince il diritto. Salvini ha tenuto in ostaggio il Paese con la sua follia, sottraendo 14 miliardi di euro allo Stato per un progetto mai validato da alcun tecnico o organismo dello Stato: un progetto vecchio di 26 anni, che viola le direttive europee su ambiente e concorrenza. È il fallimento politico e istituzionale di Salvini, che ora deve dimettersi. Siamo pronti a denunciare alla Corte di Giustizia europea qualsiasi tentativo di andare avanti con una delibera illegittima”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

Fratoianni: “commenti Meloni e Salvini pieni di rabbia e livore”

“La rabbia e il livore con cui in questi minuti il Presidente del Consiglio, il ministro Salvini e molti altri esponenti della destra stanno commentando la scelta dei magistrati della Corte dei Conti dopo la decisione sull’azzardo di un progetto che non doveva essere portato avanti, rivela ancora una volta la cifra del loro rispetto per le regole e per la trasparenza“. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.