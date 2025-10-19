Ponte sullo Stretto, il sindaco di Messina: “gli amministratori hanno il dovere di tutelare il proprio territorio nel rispetto della legge” | INTERVISTA

Calabria e Sicilia si avviano alla costruzione del Ponte sullo Stretto: nei prossimi mesi si dovrebbe partire con i primi cantieri nelle due regioni. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha detto: “la questione non è essere a favore o contro l’opera, ognuno, giustamente, ha la propria sensibilità, ma rispettare una legge dello Stato che dice che l’infrastruttura va fatta”.

“La Corte dei Conti sta facendo delle valutazioni e fa bene a farle. Noi amministratori abbiamo il dovere di tutelare il territorio rispettando la legge. Il nostro compito, inoltre, è quello di verificare che il tutto si realizzi in maniera precisa rispetto a quello che c’è scritto nelle carte”, conclude Basile.