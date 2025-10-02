Ponte sullo Stretto, il senatore Musolino incontra Pietro Ciucci: “Messina deve essere protagonista della trasformazione”

“Ho incontrato l’Amministratore delegato della Società dello Stretto di Messina Pietro Ciucci, per confrontarmi sul tema delle opere compensative che dovranno essere realizzate in via prioritaria rispetto all’avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte. Gli interventi indicati dal Comune di Messina rappresentano dunque lo strumento per neutralizzare i disagi che la città subirà per effetto dell’avvio dei lavori del ponte.”

“In questo senso, l’intervento sulle reti idriche deve servire a garantire alla città l’autosufficienza, mentre i cantieri beneficeranno di un proprio approvvigionamento”. Lo dice in una nota il senatore messinese di Italia Viva Dafne Musolino, al termine di un incontro con Pietro Ciucci, Amministratore delegato della Stretto di Messina, nella sede della Società a Roma.

“Con il dottor Ciucci ho però anche ragionato sul fatto che la realizzazione del Ponte dovrà consentire una vera trasformazione di Messina, con interventi che elevino la qualità della vita dei suoi abitanti e valorizzino il suo territorio, eliminando quelle fragilità strutturali e infrastrutturali che fino ad ora hanno compresso lo sviluppo economico e sociale della città”, spiega Musolino che aggiunge: “il mio impegno per Messina sarà costante e concreto, non asservito a logiche di distribuzione di poltrone che non portano alcun contributo alla città. I messinesi, al contrario, devono essere i veri protagonisti di questa grande opera”.