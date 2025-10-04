Ponte sullo Stretto icona di sport e moda: l’esempio iridato di Brooklyn che ha fatto emozionare i fan del ciclismo | FOTO

Mentre a Reggio Calabria un gruppetto di No Ponte e ProPal (che poi sono anche intercambiabili all’occorrenza) rimedia una figuraccia colossale al comizio di Salvini (VIDEO), nel resto del mondo si celebrano i ponti come simboli di architettura e ingegneria in grado di avere un impatto positivo su tutti i settori della società. Se, infatti, i benefici per economia, trasporti, turismo e lavoro della realizzazione del Ponte sullo Stretto sono ben noti a tutti, è bene sottolineare quanto un’opera del genere possa diventare iconica e identitaria per l’intera nazione, ma soprattutto per il luogo in cui sorge, al punto da influenzare anche settori come moda e sport.

Per capire a pieno questo concetto basta allargare i propri orizzonti: neanche a dirlo, il concetto di ponte, come collegamento fra due sponde, è utile anche a questo.

Il mitico Team Brooklyn

Negli USA il Ponte di Brooklyn è un simbolo indiscusso della città, una vera e propria icona capace di travalicare i confini statunitensi e diventare famoso in tutto il mondo. Tutti, almeno una volta, abbiamo mangiato una chewing gum Brooklyn, quelle lunghe e rettangolari, con il simbolo dell’opera sulla carta.

Brooklyn Chewing Gum divenne, negli anni 70, sponsor di una famosa squadra di ciclismo americana, il Team Brooklyn, che con il suo inconfondibile design a stelle e strisce divenne un’icona di stile e performance, fondendo grinta europea e atmosfera americana.

Nel team spiccava la stella di Roger De Vlaeminck, indimenticato campione belga che con la maglia Brooklyn ha scritto, tra il 1973 e il 1977, alcune delle pagine più emozionanti della storia delle Classiche del Nord e conquistando, nel 1975, il titolo Mondiale di Ciclocross.

All’Eroica Gaiole rivive la maglia del Team Brooklyn

Quest’oggi, in occasione de L’Eroica Gaiole, l’evento simbolo del ciclismo d’epoca, è stata svelata la collezione che rende omaggio al Team Brooklyn, la Santini x Brooklyn. Un momento parecchio emozionante per tutti i fan di ciclismo dell’epoca che hanno visto rinascere una mitica maglia e per tutti i più giovani che si sono appassionati alla storia del team.

La linea Santini x Brooklyn è formata da una jersey tecnica e due maglie in lana:

Maglia Tecnica – Capo dal taglio unisex e dal design ispirato all’iconico kit Brooklyn, questa maglia rappresenta la perfetta fusione tra estetica retro e modernità. Realizzata con tessuti altamente traspiranti, garantisce una ventilazione ottimale nelle giornate più calde e presenta un taglio ergonomico che veste in modo ottimale sia uomini che donne. Con maniche tagliate al vivo, zip coperta e grip a fondo maglia per mantenere il capo in posizione.

Maglia in Lana Speciale "Roger De Vlaeminck" – Dedicata al "Re delle Classiche", questa maglia celebra il 1975, anno in cui De Vlaeminck conquistò il titolo mondiale di ciclocross e vestì una delle divise più iconiche di sempre: la maglia del Campione del mondo che univa le strisce iridate al logo Brooklyn. La storia dietro questa maglia è raccontata in un'etichetta interna, dettaglio che rende questo capo unico e da collezione.

La collezione Santini x Brooklyn veste anche il tempo libero con t-shirt e felpe con il logo Brooklyn Chewing Gum e realizzati negli identificativi colori della bandiera americana.

Ponte sullo Stretto icona di sport e stile

Immaginate ora il Ponte sullo Stretto che diventa icona sulla maglia della Reggina, della Viola, della Domotek o di una squadra di ciclismo che prenderà parte al Giro d’Italia, al Giro di Sicilia o al Giro di Reggio Calabria che, finalmente potranno attraversare lo Stretto in un passaggio iconico sull’acqua, fra due regioni, scrivendo una pagina unica nella storia del ciclismo italiano.

Maglie che, seguendo il trend che da diversi anni ha sdoganato l’uso delle jersey sportive come capo d’abbigliamento di tutti i giorni, possono diventare anche vere e proprie icone di stile indossate da vip, influencer, attori, cantanti che contribuiscono a pubblicizzare l’opera e il luogo in cui sorge: come Brooklyn è famosa per il suo ponte, anche Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina lo saranno per il Ponte sullo Stretto. E c’è chi protesta affinchè tutto ciò non avvenga, affermando di volere il bene della propria città.