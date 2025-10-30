Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni al Tg1: “è opera strategica, risponderemo alla Corte anche se ci sono cose strane”

“Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché verrebbe voglia di rispondere: ‘Perché c’è internet’. Dopodiché il governo risponderà ai rilievi sia chiaro che l’obiettivo è fare il ponte sullo Stretto di Messina che è un’opera strategica“. Così la premier Giorgia Meloni intervistata dal Tg1.”Sarà un’opera ingegneristica unica al mondo perché voglio dire anche questo – aggiunge – noi siamo eredi di una civiltà che con i suoi ponti ha meravigliato il mondo per millenni e io non mi rassegno all’idea che non si possa più fare oggi perché siamo soffocati dalla burocrazia e dai cavilli“.