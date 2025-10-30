Ponte sullo Stretto, Falduto: “amareggiato da alcuni esponenti politici, l’opera è un grande attrattore” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’imprenditore ed ex amministratore di Reggio Calabria, Pino Falduto, esprime la propria opinione sulla decisione della Corte dei Conti in riferimento al Ponte sullo Stretto. “E’ quello che succede a noi piccoli imprenditori tutti i giorni stoppati dalla burocrazia. Qui ovviamente è avvenuto in grande e non è un fatto positivo”, rimarca Falduto.

“Devo dire la verità, sono amareggiato che molti politici locali, tra cui Nicola Irto, siano soddisfatti dalla decisione della Corte dei Conti. Il Ponte è un grande attrattore, si parlerà della nostra area in tutto il mondo“, conclude Falduto.