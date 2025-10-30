Ponte sullo Stretto, Emiliano dopo la Corte dei Conti: “ora la vedo molto complicata”

Questa vicenda del Ponte sullo Stretto “ora la vedo molto complicata, perché è come la storia dell’Autonomia differenziata che dopo aver preso una legnata mortale dalla Consulta, (dal governo, ndr) hanno detto che sarebbero andati avanti, ma non stanno andando avanti; è come la storia dei centri di detenzione per migranti in Albania ‘noi andiamo avanti, noi apriremo’, e non stanno andando avanti. In Italia esiste un principio di legalità che non può essere fatto saltare. Perché qualcuno della burocrazia e del Governo li ha invitati alla calma, perché se quelli (i giudici, ndr) hanno ragione in modo inoppugnabile, come è molto probabile che sia, la figuraccia è doppia“. Così il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Tagadà parlando della mancata bollinatura della Corte dei Conti al progetto di costruzione del Ponte sulle Stretto.

“Il Governo – ha rilevato Emiliano – non sa neanche perché la Corte dei Conti non ha bollinato, sa solo che non ha bollinato, ed è subito partito in quarta parlando di un complotto politico dei giudici contro il governo. Poi qualcuno deve avergli spiegato che questi giudici li nomina il governo, non sono giudici ordinari, che questi non ci hanno nemmeno detto di che cosa si tratta e, siccome sono bravi questi giudici, può darsi che abbiano trovato difetti tanto gravi che forse hanno ragione loro. Quindi, deve aver detto, ‘state attenti a tirare fuori la teoria del complotto perché rischiamo di fare una figuraccia’. Quindi, si sono rimessi in careggiata”. “Questi giudici – ha sottolineato – vengono nominati dal Governo, hanno un Csm separato, e siccome in più occasioni hanno dato fastidio a questo governo è in programma una riforma anche della Corte dei Conti“.