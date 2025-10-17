Ponte sullo Stretto e non solo, Germanà esalta l’impegno della Lega per la Sicilia e il Sud: “il partito cresce”

“Non ci sono interpretazioni diverse rispetto a cui la crescita della Lega non sia attribuibile solo al fatto che il partito sta facendo molto per il Sud, e la nostra classe dirigente, soprattutto in Sicilia, sa raccogliere il consenso attorno ad un progetto politico. Voglio rassicurare il mio amico Sbardella che il consenso attorno alla Lega non va certamente a discapito di Fratelli d’Italia, né degli altri alleati. Quello che conta è il lavoro sinergico che la coalizione di centrodestra, sempre più forte, sta portando avanti per il bene della Regione del Paese”. E’ quanto afferma Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Riscontriamo quotidianamente tanto interesse per la Lega e riteniamo che le tante battaglie portate avanti sulla infrastrutturazione, sulla rottamazione delle cartelle, sul Ponte dello Stretto, rendano il partito particolarmente attrattivo, dato anche l’impegno messo in campo per realizzare quanto promesso agli italiani ai siciliani”.