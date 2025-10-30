Ponte sullo Stretto e Corte dei Conti, l’Associazione Nazionale Magistrati: “segnale preoccupante”

Anche l’Anm (Associazione nazionale magistrati) si è espressa sulla Corte dei Conti a margine dell’approvazione in Senato della Riforma della Giustizia. Non l’ha detto, ma il riferimento è soprattutto a quanto deciso sul Ponte sullo Stretto, con le parole di Giorgia Meloni che non sono risultate gradite all’Associazione. “La Corte dei Conti viene attaccata per avere svolto la funzione che le attribuisce la legge a tutela delle risorse pubbliche” ha detto all’Ansa il segretario generale dell’Anm Rocco Maruotti.

“Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sulla reale motivazione della riforma costituzionale della magistratura e su quella della Corte dei Conti, ci ha pensato la premier ad eliminare ogni dubbio: i giudici vanno bene solo se decidono come vuole il governo, con buona pace della separazione dei poteri. Questa insofferenza rispetto al controllo di legalità è un segnale preoccupante“.