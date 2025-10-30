Ponte sullo Stretto, Confartigianato: “opportunità di sviluppo e occupazione”

“La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un’opportunità per il futuro del Paese, per creare nuova occupazione e rilanciare una stagione di crescita e investimenti che deve proseguire anche oltre il Pnrr“. Lo afferma in una nota il presidente di Confartigianato, Marco Granelli. “Nel pieno rispetto delle valutazioni tecniche e ambientali – sottolinea Granelli – auspichiamo che il progetto possa concretizzarsi, al termine del necessario confronto nelle sedi istituzionali, contribuendo a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo“.

“Il Ponte sullo Stretto – prosegue Granelli – può diventare il simbolo di un’Italia che investe nel proprio futuro, rafforzando le infrastrutture e creando le condizioni per lo sviluppo delle imprese. Si tratta di un’opera che, oltre a generare occupazione diretta e indiretta, può attivare una filiera di lavori e competenze qualificate, valorizzando il sapere artigiano e tecnico diffuso nei nostri territori. Inoltre, può diventare un corridoio strategico tra l’Europa e l’Africa, rafforzando il ruolo del nostro Paese come hub del Mediterraneo per scambi, innovazione e mobilità sostenibile”. “Con questo spirito – conclude Granelli – guardiamo con fiducia alla possibilità che quest’opera, attesa da decenni, diventi realtà: un segno concreto di un’Italia che sceglie di costruire, unire e progredire, mettendo al centro il lavoro, le imprese e il futuro delle nuove generazioni“.