Ponte sullo Stretto, Ciucci: “tutte le risposte per la Corte dei Conti nei tempi previsti”

In relazione all’esame e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS del 6 agosto di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, è stata comunicata dalla Corte stessa alle competenti Istituzioni – Presidenza del Consiglio – DIPE, Ministero delle infrastrutture e Ministero dell’economia – la decisione di sottoporre la valutazione della delibera alla competenza della sede collegiale della Corte (Sezione Centrale), fissando la data della seduta per il prossimo 29 ottobre. Tale decisione, che non comporta un allungamento dei tempi previsti per il completamento della procedura di registrazione della delibera CIPESS che resta fissata al 7 novembre, deriva dall’opportunità di svolgere ulteriori verifiche, rispetto ai chiarimenti già forniti.

Ciucci: “siamo fiduciosi sull’esito positivo dell’esame della Corte”

“Siamo fiduciosi sull’esito positivo dell’esame della Corte – ha spiegato l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle Sezione Centrale della Corte dei conti del prossimo 29 ottobre, verranno forniti – da parte delle Istituzioni competenti – tutti i nuovi approfondimenti richiesti, con la piena collaborazione da parte della Stretto di Messina”.