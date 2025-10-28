Ponte sullo Stretto, c’è chi continua a dire no: critiche ideologiche contro un’opera attesa da decenni

Nonostante l’importanza strategica e il potenziale economico del collegamento tra Sicilia e Calabria, c’è ancora chi preferisce fermarsi alle polemiche invece di sostenere un progetto che può cambiare il futuro del Mezzogiorno

ponte sullo stretto

Quando si parla di opere pubbliche da decine di miliardi di euro servono serietà, trasparenza e rispetto delle regole e non atteggiamenti da bulli, né insofferenza verso i processi democratici. La Corte dei Conti non è un ostacolo politico, ma un presidio di garanzia per i cittadini. Chi governa dovrebbe saperlo e rispettarlo“. Lo afferma, in una dichiarazione, Annalisa Corrado, europarlamentare PD/S&D e responsabile per la Conversione ecologica della Segreteria nazionale del Partito Democratico, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dal ministro Salvini.

Il Ponte sullo Stretto – aggiunge Corrado – non è un giocattolo propagandistico, ma un progetto che presenta carenze tecniche, ambientali e procedurali evidenti, su cui la Commissione europea ha già chiesto chiarimenti al Governo. Invece di scaricare la responsabilità su chi esercita un controllo legittimo, Salvini farebbe bene a preoccuparsi della tenuta del progetto, dei costi reali e della sostenibilità dell’opera. L’Italia non ha bisogno di spot, ma di infrastrutture utili, sicure, sostenibili e, soprattutto, di processi trasparenti. Se il Governo è convinto della bontà del progetto, non ha nulla da temere dai controlli. La verità è che la propaganda viaggia più veloce delle carte, e che chi oggi parla di ‘via libera’ sembra più preoccupato di mettere le mani avanti che di rispondere nel merito alle criticità sollevate“.

