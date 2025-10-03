Ponte sullo Stretto, Bonelli in delirio: “Sud abbandonato, Meloni smetta con le bugie”

“Le dichiarazioni di oggi della presidente Meloni sul rilancio del Sud sono l’ennesima operazione di propaganda, scollegata dalla realtà che vivono ogni giorno milioni di cittadine e cittadini meridionali”. Lo afferma in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde. “Siamo un Paese in cui 5,7 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta, con un’alta concentrazione proprio nel Sud. L’Italia – aggiunge – ha la più alta disoccupazione giovanile d’Europa, e il fenomeno è drammaticamente concentrato nel Mezzogiorno, dove i giovani spesso non hanno altra scelta se non quella di emigrare. Le infrastrutture ferroviarie sono ferme al secolo scorso: da Trapani a Siracusa, appena 369 chilometri, servono 13 ore di viaggio e 4 cambi. In molti tratti si viaggia ancora su treni a gasolio“.

“Mi chiedo – prosegue Bonelli – se la Presidente Meloni conosca la littorina o se preferisca ignorarla, mentre insieme a Salvini preferisce sperperare 13,5 miliardi di euro per un’opera inutile come il Ponte sullo Stretto di Messina. Insomma, anziché intervenire su scuola, sanità pubblica e trasporti – settori che rappresentano il vero motore di sviluppo e uguaglianza – il governo continua a inseguire sogni di cemento e consenso elettorale. È arrivato il momento di dire basta con le bugie, basta con la propaganda della Meloni che racconta un’Italia che non esiste”.