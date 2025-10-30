Ponte sullo Stretto, Bandecchi: “un’opera senza ombre e al riparo da infiltrazioni”

“La mancata apposizione del visto di legittimità sulla delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto è un problema per il Paese, non solo per il governo. Come dico da mesi, questa grande opera deve fondarsi su progetti e atti perfetti, si devono evitare ombre e lacune e in caso di realizzazione si deve tenere altissima la guardia contro i probabili tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali“. Lo dice Stefano Bandecchi, candidato di Dimensione Bandecchi alla presidenza della Regione Campania e sindaco di Terni.

“Per commentare nella sostanza la decisione della Corte dei Conti si deve necessariamente attendere la pubblicazione delle motivazioni che, per il bene della democrazia e dell’equilibrio dei poteri dello Stato, mi auguro saranno di esclusivo carattere tecnico contabile e non politico, come invece contestato dalla Presidente Meloni e dalla maggioranza di governo. Attendiamo quindi – aggiunge Bandecchi – le motivazioni per capire se realmente le carte presentano problemi oppure se vi sia dietro un orientamento politico”.

“Resta una certezza: da anni c’è un preoccupante scontro tra parti della magistratura e della politica e spesso ambiti e confini vengono oltrepassati. Si deve proseguire, dopo l’approvazione di oggi della riforma sulla separazione delle carriere, verso una riforma complessiva della Giustizia, che possa restituire ai cittadini una giustizia rapida, apolitica e giusta”, conclude Bandecchi.