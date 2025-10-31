Politica, l’ultimo sondaggio: le intenzioni di voto degli italiani in vista delle regionali, ecco chi vincerebbe oggi le elezioni | DATI

Mancano tre settimane alle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto ed i vari partiti sono in piena campagna elettorale per recuperare più voti possibili. Nell’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli si può notare come la situazione è sostanzialmente cristallizzata con Fratelli d’Italia resta il primo partito e si attesta al 31,5%. Nel centrodestra la Lega si attesta all’8%, mentre Forza Italia è al 9%. Nel centrosinistra il Partito Democratico scende leggermente al 22%.

Il Movimento 5 Stelle sale all’11%, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra è al 6%. Gli altri partiti: Azione e Italia Viva restano entrambe intorno al 3%, mentre Più Europa è al 2%. Le altre liste minori si collocano intorno all’1,5%.