Politica, le intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali: FdI ancora primo, segue il Pd | DATI

Ad un mese circa dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo l’ultimo realizzato da Swg per La7, Fratelli d’Italia è ancora il primo partito e si attesta al 31,2%. Segue il Partito Democratico al 22%. Si accentua la distanza tra i due grandi partiti italiani. Il Movimento 5 Stelle cala al 12,8%. La Lega è all’8,2% mentre Forza Italia all’8,1%. Al 6,8% troviamo Alleanza Verdi-Sinistra.

Azione di Carlo Calenda è al 3,1%; Italia Viva di Matteo Renzi si ferma al 2,5%. Più Europa all’1,6% e Noi Moderati stabile all’1%. Insomma, la situazione resta cristallizzata con un centrosinistra, dopo tre anni di governo di centrodestra, che stenta nel recuperare terreno.