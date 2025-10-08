Politica e social, tra i presidenti di Regione Occhiuto primo per le interazioni, Zaia per il sentiment

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, è primo nella classifica del gradimento dei cittadini tra i presidenti di regione anche sui social, raccogliendo un sentiment positivo pari al 65,7%. Il leghista è seguito dai governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (63,2%) e dal Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto (55,5%). E’ questo quanto evidenziato dall’ultimo rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor attraverso Human, piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

Occhiuto primo per interazioni social

Occhiuto si rivela il primo tra i presidenti di Regione, se si guarda alle interazioni social, avendo migliaia di commenti agli argomenti diffusi sui social. Dietro a Occhiuto (10.661 interazioni social), si piazzano, De Luca (5.231), Zaia (4.788), Emiliano (3.349), De Pascale (2.341), Fontana (2.139), Bucci (836), Fedriga (771), Cirio (610), Rocca (431).