Polistena, Sezione Gramsci: “grande affermazione di Michele Tripodi”

“Nonostante gli odiatori e persecutori cercano di nascondere le carte in tavola, con 2600 preferenze il compagno Michele Tripodi è arrivato il primo classificato della circoscrizione Sud. Purtroppo la lista AVS non è riuscita a superare lo sbarramento del 4%, attestandosi al 3,85% su base regionale e per appena 2000 voti assoluti non siamo entrati in Consiglio regionale”, è quanto scrive in una nota la sezione “Antonio Gramsci” di Polistena. “Ringraziamo tutte e tutti, per aver contribuito in modo deciso con il loro voto a respingere una campagna di odio personale che ancora una volta ha finito per rafforzare il compagno Sindaco Michele Tripodi. In un clima tendenziale spostato a destra, la città di Polistena ha risposto alla grande, abbiamo preso 1254 voti di lista AVS, circa il 30%, risultando primo partito, e con 1161 voti di preferenza (senza tenere conto di quelli non attribuiti per errori) abbiamo infranto un altro record storico a Polistena. Mai prima d’ora in un’elezione regionale un candidato ha sfondato il muro delle 1.000 preferenze. Per dare una proporzione della grandezza del dato numerico e politico, si segnala che il secondo candidato più votato a Polistena ha raccolto “appena” 510 preferenze. Praticamente è stato doppiato e il campo largo ha superato, seppure di poco, la destra, che giova ricordarlo in Provincia di Reggio Calabria ha fatto filotto prendendo il 65% su base circoscrizionale”, rimarca la nota.

“Come anche a Palmi e Reggio Città dove la destra ha il primato di coalizione nonostante l’elezione dei due Sindaci PD. Michele Tripodi più votato in assoluto tra Polistena e comuni contermini. A partire da Cinquefrondi dove abbiamo raggiunto 170 preferenze, poi San Giorgio Morgeto 124 preferenze, Melicucco 74 preferenze, Anoia 43, Cittanova 115 preferenze, sommano tra Polistena e i cinque comuni confinanti 1687 preferenze. Primato assoluto. Tutti gli altri candidati infatti di qualunque schieramento sono dietro di noi come preferenze. Ma poi anche Galatro (41), Feroleto (27), Laureana (43), Maropati (27), Taurianova (130) abbiamo riscontrato risultati postivi e per certi versi inaspettati. Del resto nessun altro candidato di questo territorio è stato eletto. Ora è compito di tutti i compagni non disperdere questo grande consenso che deve tradursi in organizzazione e base politica per il futuro del territorio e della Calabria. Si terrà un comizio di ringraziamento domenica 12 ottobre alle ore 18:00 a Piazza della Repubblica”, conclude la nota.