Polistena, scintille tra Rifondazione e Rinascita Comunista: l’annuncio di Acerbo e la risposta, “diffonde false informazioni”

“In Calabria, nelle analisi postelettorali si legge di tutto e di più e ci vengono propinate come cose assolutamente accertate ed assodate, vere e proprie bufale colossali, come quella che compare nella dichiarazione pubblicata sui siti online a firma di Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista, che dichiara testualmente: ‘Sarò a Polistena per ringraziare personalmente Michele che si è speso molto in questa campagna elettorale e che solo per una manciata di voti non è stato eletto consigliere regionale'”. Comincia così la nota del movimento per la Rinascita Comunista Calabria, che risponde alle affermazioni di Acerbo, di Rifondazione Comunista.

“Ebbene Acerbo, dimostrando di essere totalmente disinformato oppure di essere stato indotto volutamente in errore da terze persone e qui ci sarebbe da obiettare il fatto che evidentemente non ha effettuato nessuna verifica in merito, fa un‘affermazione tanto categorica quanto priva di ogni minimo fondamento e che si rivela per quello che è, cioè una bufala colossale che costituisce un inganno per i cittadini da parte di chi non penseresti mai possa avere un comportamento così sprezzante e offensivo dell’intelligenza dei calabresi”.

“Infatti, la lista di AVS nella Circoscrizione Sud, dove era candidato il sindaco di Polistena, ha ottenuto 8.337 voti pari al 3,93% dei voti, non superando neppure lo sbarramento, mentre nella Circoscrizione Centro la medesima lista ha riscosso ben 12.487 voti pari al 4,74%, risultando di gran lunga la prima circoscrizione elettorale per quanto riguarda AVS. Per il quadro completo, si precisa che in termini di voti assoluti anche nella Circoscrizione Nord, la lista di AVS con 8.427 ha superato la Circoscrizione Sud che, quindi, risulta terza su tre, cioè ultima”.

“Pertanto, ammesso e non concesso, che la lista di AVS su base regionale avesse preso almeno altri 2.000 voti in più e avesse superato lo sbarramento, ottenendo l’assegnazione di un seggio nel Consiglio Regionale, quel seggio sarebbe stato attribuito, senza alcun dubbio (la matematica non è un’opinione!) alla lista AVS della Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia), risultata la prima in Calabria, e non, come incredibilmente ed erroneamente affermato da Acerbo con una dichiarazione priva di qualsiasi credibilità, nella circoscrizione Sud, risultata addirittura terza su tre, in termini di voti assoluti.

“Per completezza aggiungiamo che, eventualmente, sarebbe stato eletto Gianmichele Bosco, Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, che ha ottenuto 4.199 voti di preferenza, superando di poco Antonio Lo Schiavo che ha riscosso 4.123 voti di preferenza. Va da sé che entrambi i due candidati, precedentemente indicati, hanno ottenuto il migliore successo elettorale di AVS in Calabria e superano ciascuno di oltre 1.600 voti il sindaco di Polistena. Tanto si doveva soprattutto ai lettori che non possono continuare ad essere ingannati con affermazioni così false e gratuite di dirigenti nazionali da cui ti aspetteresti ben altro per la nostra regione, piuttosto che venire in Calabria per fare a gara a chi la spara più grossa per diffondere notizie false, come se fossero la verità assoluta” si chiude la nota.