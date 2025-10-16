Polistena, Michelangelo Tripodi: “copertura illegale dei manifesti di Rinascita Comunista, presentato un esposto-denuncia”

“Al fine di pubblicizzare il Comizio indetto per sabato 11 ottobre 2025 nella città di Polistena, ho fatto affiggere negli spazi comunali previsti, il seguente manifesto murale: “simbolo Movimento per la rinascita Comunista – falce e martello – Grazie Polistena. La liberazione è cominciata. Sabato 11 ottobre 2025 ore 18,30. – Piazza della Repubblica – Polistena. – comizio pubblico. – intervengono Lorenzo Fasci’ – Ivan tripodi conclude Michelangelo Tripodi”. Richiesta ed ottenuta l’autorizzazione ho dato mandato di procedere alla affissione che è stata eseguita nel rispetto delle regole imposte dal Regolamento Comunale sulle affissioni”. E’ quanto scrive in una nota Michelangelo Tripodi del Movimento per la Rinascita Comunista.

“Manifesti coperti”

“Invece, il giorno dopo però detti manifesti (tutti i 30 Manifesti affissi) sono stati coperti dal seguente manifesto “simboli: Generazione.com – Rifondazione – Partito Comunista. titolo: “Polistena non si piega”. – intervengono: Maria Catena Scali – Domenico Serrao – Michele Tripodi – Maurizio Acerbo”. Appena scoperto l’illegittimo ed illegale comportamento tenuto da alcune persone che hanno coperto i nostri manifesti, è stata avvertita la Polizia Municipale di Polistena ed è seguita una verifica effettuata dagli Agenti dello stesso Comando, che ha confermato la circostanza sopra rappresentata e cioè che tutti i manifesti erano stati coperti ed ha redatto all’uopo apposito verbale“, rimarca Tripodi.

“Azione scientemente e dolosamente realizzata nell’evidente tentativo di occultare la pubblicità”

“Si tratta di una azione scientemente e dolosamente realizzata nell’evidente tentativo di occultare la pubblicità contenuta nei manifesti affissi dal Movimento per la Rinascita Comunista, che viola il Regolamento Comunale ed è anche posto in violazione di legge. Nel caso in cui la copertura dei manifesti sia stata organizzata e/o disposta dal sindaco della città di Polistena, allora saremmo di fronte ad un comportamento ancor più grave in cui ci sarebbe, addirittura, la violazione del Regolamento approvato dall’amministrazione comunale diretta dalla stessa persona che dovrebbe garantire la tutela del Regolamento stesso, mentre, invece, si sarebbe resa responsabile di un comportamento talmente grave e, certamente, oltre i limiti della decenza e della legalità”, evidenzia Tripodi.

“Pertanto, sulla base di quanto sopra, ho provveduto, tramite legale, ad inoltrare esposto – denuncia chiedendo alle Autorità Giudiziali e di polizia di accertare e verificare chi è stato il concreto autore nonché il mandante, se persona diversa, della copertura dei manifesti affissi a nome del Movimento per la Rinascita Comunista e di perseguire i responsabili di tale atto criminoso“, conclude Tripodi.