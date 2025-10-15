Polistena, il sindaco Tripodi sulle intimidazioni contro alcuni cittadini: “chiediamo un maggior controllo del territorio” | INTERVISTA

“Nei giorni scorsi sono state compiute una serie di intimidazioni di tipo mafioso contro onesti cittadini e professionisti ed anche una mia stretta congiunta. Si tratta di una preoccupante ed evidente ripresa delle attività illecite della ‘ndrangheta che respingiamo e combattiamo, è quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “Chiediamo un potenziamento delle attività di controllo del territorio attraverso l’impiego di nuovi strumenti e uomini che possano presidiarne meglio, giorno e notte, l’intero territorio”, rimarca Tripodi.

“Tra l’altro, si dagli inizia della campagna elettorale per le elezioni regionali, assistiamo indignati ad una campagna di odio personale, camuffata da ragioni politiche inesistenti, contro l’Amministrazione Comunale”, puntualizza Tripodi.