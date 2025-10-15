Platì, festa per i 100 anni di nonno Antonio

Oggi, il sindaco Giovanni Sarica ha avuto l’onore di celebrare il centesimo compleanno di Antonio Catanzariti, un cittadino esemplare del comune di Platì, che rappresenta un patrimonio vivente della storia e della cultura della cittadina in provincia di Reggio Calabria. La cerimonia si è svolta presso la casa del signor Catanzariti , dove amici, familiari e membri della comunità si sono uniti per rendere omaggio a Antonio, il quale ha vissuto un secolo di esperienze, ricordi e contributi significativi alla nostra comunità.

“Antonio è un esempio per tutti noi”

Durante l’evento, il sindaco ha sottolineato l’importanza di celebrare “figure come Antonio, che incarnano i valori di resilienza, saggezza e amore per la propria terra. Antonio è un esempio per tutti noi. La sua vita è una testimonianza della forza e della determinazione del popolo di Platì”, ha dichiarato il sindaco Sarica. “Siamo grati per il suo contributo e per le lezioni che ci ha insegnato nel corso degli anni“, rimarca.

Antonio, nato il 15 ottobre 1925, ha vissuto momenti storici che hanno segnato il nostro paese e il mondo intero. La sua storia è intrisa di esperienze che spaziano dalla guerra alla ricostruzione, dal lavoro nei campi alla crescita della comunità locale. La comunità ha voluto esprimere la propria gratitudine con un dono speciale, simbolo di affetto e riconoscenza. La cerimonia si è conclusa con un brindisi in onore di Antonio, augurandogli molti altri anni di salute e felicità. Il comune di Platì si unisce a tutti nel congratularsi con Antonio Catanzariti per questo straordinario traguardo e lo ringrazia per essere un faro di speranza e un esempio per le generazioni future.