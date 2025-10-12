Pizzo: ex discarica trasformata in un centro sportivo all’aperto | INTERVISTE

A Pizzo, cittadina turistica in provincia di Vibo Valentia, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un centro sportivo all’aperto nel luogo dove per anni ha ospitato una discarica abusiva in località Marinella. L’intervento, reso possibile grazie ai fondi Pnrr, ha trasformato un’area degradata in un qualcosa di positivo per la collettività. All’evento erano presenti tante istituzioni tutte soddisfatte del risultato raggiunto.

All’inaugurazione hanno presenziato: Fabrizio Penna, capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per le bonifiche, il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, ed il Sindaco di Pizzo, Sergio Pititto.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: