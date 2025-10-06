Pizzo Calabro celebra Gioacchino Murat: la rievocazione storica dallo sbarco alla fucilazione | INTERVISTA

Pizzo Calabro si prepara a tornare indietro nel tempo di oltre 200 anni. Prevista per le giornate del 12 e del 13 ottobre la rievocazione storica basata sulla vita di re Gioacchino Murat. Sbarcato a Pizzo Calabro nel 1815, dopo aver perso il Regno di Napoli, al fine di fare scorta di viveri, venne catturato, processato e fucilato. Per due giorni, Pizzo Calabro tornerà a rivivere qui momenti, ritornando al 1815: l’11 ottobre si terrà il corteo storico per le vie del paese; il 12 ottobre la rievocazione dello sbarco, della cattura, del processo e della fucilazione.

La rievocazione storica di Gioacchino Murat è ormai un appuntamento divenuto tradizione a Pizzo Calabro: la prima è stata organizzata nel 2004, quella che si terrà nel 2025 è la 13ª. Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb il reportage sulla rievocazione storica.