Pizzo, bonifica della discarica di Marinella e inaugurazione del nuovo centro sportivo: pronta la conferenza stampa

L’Amministrazione Comunale di Pizzo è lieta di comunicare che “sabato 11 ottobre 2025 si terrà un momento che segna la restituzione alla collettività di un’area completamente risanata e riqualificata, precedentemente oggetto di una procedura di infrazione europea (Causa UE C-196/13). Alla giornata presenzieranno le massime autorità in materia ambientale e istituzionale, tra cui il Generale di Divisione dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per le bonifiche, e il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava”.

Il programma

Il programma prevede due momenti distinti:

Ore 11:00: Conferenza stampa presso la sede Comunale di Via Marcello Salomone.

Ore 11:30: Sopralluogo presso il sito in località Marinella e contestuale inaugurazione del nuovo Centro Sportivo, realizzato come parte integrante dei lavori di riqualificazione dell’area.

Ore 17:00: Inaugurazione area ludica, con la partecipazione della scuola di danza “Dance Academy F.M.” e gare dimostrative di varie discipline.

L’evento vedrà, dopo i saluti del Sindaco Sergio Pititto e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, gli interventi del Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, del Ten. Col. CC Nino Tarantino, Sub commissario alle bonifiche, di Fabrizio Penna del MASE, di Michelangelo Iannone, Direttore Generale di Arpa Calabria, di Carmelo Marangi, Direttore Tecnico della ditta esecutrice, e di Nicola Donato, responsabile del procedimento. Le conclusioni saranno affidate al Viceministro Vannia Gava.

Questa giornata rappresenta il culmine di un percorso virtuoso e incarna il principio secondo cui “Bonificare i territori e restituirli sanati alle collettività è un dovere morale prima che un obbligo civico”. Si invita la stampa e la cittadinanza a partecipare.