Piscina Comunale, il Presidente della FIN regionale ha incontrato il sindaco di Siderno

In vista dell’imminente avvio delle attività della piscina comunale di Siderno, il presidente del Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Nuoto Alfredo Porcaro, accompagnato dal fiduciario CONI della Locride Salvatore Papa, ha incontrato il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni.

Nel corso del colloquio, assai cordiale, è stata evidenziata l’importanza dell’intervento di ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Francesco Macrì (completato diversi mesi prima della scadenza del finanziamento coi fondi del PNRR) che, unitamente al Palasport “Eunice Kennedy Shriver” e ai lavori di adeguamento funzionale dello stadio “Filippo Raciti” per attività ludico sportive e sociali, di realizzazione di un terreno di giuoco in erba sintetica dello stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto e dell’imminente inaugurazione del campo di calcetto a Siderno Superiore, contribuisce a caratterizzare Siderno come una Città dello Sport, meta di praticanti da tutta la regione.

Ne è ben consapevole il Presidente Porcaro che ha altresì sottolineato l’importanza del centro sportivo dal punto di vista logistico, per la sua posizione che lo rende punto di riferimento per l’intera fascia ionica. Dunque, da quanto emerso nel corso della visita, la piscina comunale di Siderno potrà ospitare in futuro importanti manifestazioni agonistiche, andando a colmare l’atavica carenza in Calabria di impianti idonei a tale utilizzo.