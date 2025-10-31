Pentagono dà l’ok per invio Tomahawk all’Ucraina: a Trump l’ultima parola

Secondo quanto rivelato dalla “Cnn” che cita fonti americane ed europee informate sui fatti, il Pentagono avrebbe dato l’ok alla Casa Bianca per l’invio di missili a lungo raggio Tomahawk all’Ucraina, dopo aver valutato che questo non avrebbe un impatto negativo sugli arsenali Usa. La decisione politica finale resta comunque nelle mani di Donald Trump che, nei giorni scorsi, aveva detto di essere l’unico in grado di poter utilizzare quei missili in questo momento e di non volerlo fare.

Trump aveva aggiunto di non voler “dare via cose di cui abbiamo bisogno per proteggere il nostro Paese“. Secondo quanto rivela l’emittente americana, gli Stati Maggiori Riuniti americani avevano informato la Casa Bianca prima dell’incontro con Zelensky della propria valutazione riguardo all’assenza di un impatto sulla sicurezza degli arsenali Usa.