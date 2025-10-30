Pellaro: inaugurata la nuova Scuola di teatro, canto e arti sceniche di Proskenion e Mousikè

È stata inaugurata oggi pomeriggio, in via degli Agrumi 55 a Pellaro, la Scuola di teatro, canto e arti sceniche nata dalla collaborazione tra Vincenzo Mercurio, direttore del Teatro Proskenion, e Caterina Verduci, direttrice di Mousikè. Un progetto che unisce due esperienze artistiche e pedagogiche per creare un luogo di formazione aperto a tutte le età, dove arte, musica e movimento diventano strumenti di crescita personale e collettiva. La nuova sede è “una casa del teatro, dell’arte e dei sogni”, ancora in fase di completamento ma già pronta ad accogliere bambini, adolescenti e adulti. “Offrire a tutti la possibilità di praticare il teatro e il canto come discipline di espressione creativa – spiegano Mercurio e Verduci – significa costruire una continuità educativa che fortifica apprendimento e trasmissione di un metodo”.

Formazione per tutte le età

La scuola propone corsi di teatro, canto e arti sceniche articolati per fasce d’età:

5-7 anni: Semi con le Ali – propedeutica teatrale e musicale.

8-13 anni: Disciplina, tecnica e improvvisazione.

14-18 anni: Interpretazione, drammaturgia e personaggio.

Dai 19 anni in su: Lo spettacolo: personaggi, storie e spazio scenico.

“Abbiamo pensato a percorsi organici e integrati – spiega Mercurio – dove teatro, canto e movimento si fondono per creare un’esperienza formativa completa”.

Il corpo docente

La direzione è affidata a Vincenzo Mercurio e Caterina Verduci, che si occuperanno, rispettivamente, di teatro e canto, affiancati da un team di professionisti:

Renata Falcone per il teatro,

Giovanni Battista Gangemi per il teatro-danza,

Daniele Ficara per le arti marziali e la danza urbana.

“Mi occuperò della parte vocale e del canto corale – aggiunge Verduci – mentre gli altri docenti porteranno le proprie competenze in un progetto condiviso che abbraccia le arti nella loro totalità”.

L’arte come allenamento al sogno

“L’arte ci permette di allenare l’immaginazione e la creatività – sottolinea Mercurio – è la possibilità di pensare che nulla è impossibile”. Verduci aggiunge: “unire Proskenion e Mousikè era necessario per costruire una realtà comune che formi artisti e persone consapevoli”. La Scuola di teatro, canto e arti sceniche di Proskenion e Mousikè si presenta come un laboratorio permanente di emozioni, studio e scoperta, dove – come ricordano i direttori – “ogni sogno è possibile”.