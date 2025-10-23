Pd Sicilia: “solidarietà e vicinanza all’assessore Ferrandelli, a Palermo clima incandescente”

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Il pessimo clima che si respira in Città impone a tutti e tutte un atteggiamento di responsabilità e di ferma condanna per ogni episodio di intimidazione e violenza. Il Partito Democratico non si sottrae e non si sottrarrà ad una riflessione su quali misure adottare nell’interesse della città e dei suoi abitanti”. Lo dichiarano Valentina Chinnici, vicesegretaria regionale del Pd Sicilia e Daniele Vella, responsabile regionale “contrasto alle mafie”.