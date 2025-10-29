Pd, Bonafoni: “in Sicilia ho trovato un grande partito”

“Sarebbe sbagliato se io tornassi a Roma senza dire che abbiamo in Sicilia un grande partito, e proprio per questo dobbiamo sentirci tutti impegnati per risolvere una situazione che finora ha senza dubbio rappresentato un grande problema”. Lo ha detto Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo settore, in chiusura del suo intervento stasera in Direzione regionale.

“Oggi ho ascoltato e misurato la forza di una comunità pronta ad immergersi nelle sfide sociali che abbiamo davanti. Da qui a venerdì, quando chiuderò il giro di incontri con l’associazionismo e il terzo settore sono convinta che avrò soltanto altri argomenti a supporto”, conclude Bonafoni.