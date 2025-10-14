Paura nella Piana di Gioia Tauro: cacciatori fermati e rapinati dei fucili da due persone armate

Attimi di panico lungo la strada provinciale 52, tra Rosarno e Laureana di Borrello nel cuore della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove due persone armate hanno rapinato alcuni cacciatori impegnati in una battuta di caccia nelle campagne circostanti. I malviventi hanno costretto le vittime a consegnare fucili e munizioni per poi dileguarsi velocemente senza lasciare nessuna traccia.

Stefano Princi (FdI): “solidarietà ai cacciatori vittime dell’aggressione armata”

Stefano Princi, già candidato di Fratelli d’Italia alle recenti elezioni regionali in cui ha ottenuto il sostegno di alcune associazioni venatorie, si sofferma sull’aggressione armata subita da un gruppo di cacciatori lungo la strada provinciale 52 tra Rosarno e Laureana di Borrello.

“Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e solidarietà ai cacciatori vittime di un episodio di inaudita gravità – sottolinea Princi – che, ha generato paura e sconcerto non solo tra gli appassionati di caccia, ma in tutta la cittadinanza”.

“La Calabria merita di essere una terra sicura, rispettosa delle regole e della libertà di ciascuno. La violenza, in qualsiasi forma, va respinta con fermezza e determinazione”, rimarca. Princi, infine, ringrazia “le forze dell’ordine per il loro tempestivo intervento e per l’impegno con cui stanno lavorando per individuare i responsabili”.