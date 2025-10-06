Paura a Messina: bus ATM precipita in un torrente | DETTAGLI

Preoccupazione stamani nei pressi di Larderia, quartiere della zona sud di Messina, dove un mezzo ATM è uscito fuori strada, sbattendo col guard rail. L’impatto ha portato a danneggiare la barra di protezione e, conseguentemente, a far inclinare il mezzo verso il torrente adiacente alla strada. Fortunatamente il mezzo non è ribaltato e nessuno è rimasto ferito. Le circostanze della dinamica sono ancora da chiarire. ATM S.p.a sta già indagando sull’accaduto, precisando tramite una nota stampa che, al momento dell’impatto, il mezzo era completamente vuoto:

“In merito all’incidente verificatosi questa mattina nei pressi del Torrente Zafferia, ATM SPA precisa che, al momento dell’accaduto, il mezzo in questione era completamente vuoto: a bordo non erano presenti persone e anche l’autista non occupava in quel frangente il posto di guida. Danni si registrano invece all’autobus finito nel torrente , che in queste ore verrà recuperato con il supporto di una gru. L’ Azienda è impegnata a ricostruire la dinamica esatta del fatto, anche attraverso la testimonianza dell’operatore di esercizio in servizio su quel mezzo.”