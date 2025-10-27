Paura a Gioia Tauro: tentata rapina all’ufficio postale, uomo bloccato dalle forze dell’ordine

Momenti di tensione questa mattina intorno alle 8:30 a Gioia Tauro, dove un gruppo di malviventi ha tentato di rapinare l’ufficio postale cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero cercato di introdursi nei locali poco dopo l’apertura ma grazie alle forze dell’ordine, l’azione criminale non è andata a buon fine. Uno dei malviventi è stato catturato e sono in corso le ricerche dei complici che sarebbero riusciti a dileguarsi.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e Carabinieri. L’ufficio postale resterà chiuso per l’intera giornata per consentire alle autorità di completare i rilievi e mettere in sicurezza la struttura. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare tutti i responsabili. A corredo dell’articolo le immagini girate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.