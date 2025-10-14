Paura a Catanzaro: Vigili del Fuoco in azione per mettere in sicurezza zona colpita da fuga di gas

Un incidente durante i lavori di scavo trancia una condotta del gas in via Ferdinando Galiani. La strada è chiusa al traffico mentre i tecnici intervengono per il ripristino

  • fuga di gas catanzaro
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è attualmente impegnata in un intervento per una fuga di gas in via Ferdinando Galiani (località Ianò). L’evento si è verificato a seguito di lavori di scavo sulla sede stradale: la ditta impegnata nei lavori ha accidentalmente tranciato una condotta della rete di distribuzione del gas metano. In via precauzionale, e fino al termine delle operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

I Vigili del Fuoco stanno operando per mettere in sicurezza l’area e monitorare costantemente la concentrazione di gas nell’aria con la strumentazione in dotazione, in attesa dell’arrivo dei tecnici Italgas, che provvederanno al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della condotta.

