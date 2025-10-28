Passione e divertimento per il 1° Karting Day Città di Luzzi

“Una bella domenica di sport sotto un caldo sole autunnale e con un’ eccezionale cornice di pubblico, e tanti concorrenti capace di portare a Luzzi (CS) circa 70 piloti, Andiamo adesso a riassumere la parte agonistica della giornata, ricordando che erano 4 i giri da compiere nel circuito paesano (uno di lancio e tre cronometrati). La Pugliese Racing Team schiera 6 piloti nelle varie categorie e 3 vanno a podio e gli altri tre in buoni piazzamenti.

Nella categoria 60 Mini debutto di Riggio Elia di Caulonia che finisce quarto e continua la striscia positiva a podio per Armando Reale di Caulonia che finisce al terzo posto. Nella categoria KZ 125 GR 1-2-3- : Pasquale Pugliese di Marina di Gioiosa Jonica nostro coach Driver ritorna in pista registrando il secondo posto, Terzo posto Fabio Romeo, Undicesimo posto Rizzo Salvatore Sedicesimo posto Scanzo Anthony. La giornata si conclude con un piccolo amaro in bocca per il ritiro di Cavallaro Salvatore per un problema tecnico“. È quanto si legge in una nota di Pugliese Racing Team.

“Tantissimi kartisti da tutta la regione, quindi una bellissima giornata sportiva e il plauso agli organizzatori per la riuscita della manifestazione. Le nostra prossima uscita sarà il 9 novembre nel circuito di Laureana di Borrello (RC) dove si terrà il 1° Trofeo d’inverno evento Karting Promozionale organizzato proprio dalla nostra scuderia“, conclude la nota.