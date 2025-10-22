Passion Sport, mister Velardi: “orgoglioso di essere qui. Società e progetto sani”

La Passion Sport è pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia. Con l’avvio ormai imminente del campionato di Terza Categoria, la società giallonera si presenta ai nastri di partenza con la solita voglia di crescere, costruire e far parlare di sé per serietà e passione. Una rosa profonda e ben bilanciata, formata da un mix di gioventù ed esperienza, sarà il punto di forza di un gruppo che riparte da un’ossatura solida, quella che aveva ben figurato nella seconda metà della scorsa stagione.

In porta saranno confermati Chiarello, Rinaldi e Grosso, tre garanzie tra i pali, con un occhio sempre attento ai giovani portieri del settore giovanile, pronti a farsi spazio. In difesa confermati Sidoti, Bertuccio, Triglia, Siracusa e Massaro, colonne di affidabilità e dedizione, mentre il leader del progetto e capitano della squadra sarà ancora Gaetano Mormino, riferimento tecnico e morale dentro e fuori dallo spogliatoio. A centrocampo, spazio alla continuità con Toubaiy, Sabally, Francica, Berenato, Brancato e Bertoloni, uomini di equilibrio e sacrificio. In attacco, confermati Martinez, Rizzitano, Spanò e Pantò, pronti a mettere al servizio della squadra talento, corsa e concretezza Diverse novità, sia in campo che nello staff tecnico, in un clima di grande sinergia tra mister e società.

Difesa rinforzata con gli arrivi di Andrea Cottone, Ernesto e Salvatore Barbaro, Gianmarco Rizzo, Alessandro Bianco e Salvatore Previte. In mezzo al campo arrivano nuovi volti di qualità e personalità: Francesco e Cristian Abbate, Giovanni Molonia e Francesco Santoro. In attacco, infine, vestiranno per la prima volta il giallonero Alessandro Mangnano e Nunzio Pantò.

Proprio in merito al nuovo corso tecnico, il mister Giovanni Velardi ha espresso il suo entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: “ho accolto questa chiamata con entusiasmo e voglia di mettermi in gioco. Penso di dire che finalmente ho trovato una società sana e seria, con dei principi e che investe nel settore giovanile. Come società è sicuramente meritevole di altri palcoscenici rispetto a questa categoria. In campo penseremo solo a fare bene, partita dopo partita, senza pensare troppo in grande o troppo in avanti.

È opportuno che tutti remino dalla stessa parte per una grande stagione. È una categoria in cui serve molto poter avere tutti i giocatori a disposizione e tutti con la giusta predisposizione al lavoro e alla fatica. Sono lusingato di essere qui alla Passion Sport. Abbiamo avuto modo di fare delle amichevoli ed ho avuto modo anche di vedere molti ragazzi provenienti dal settore giovanile, ci sono begli elementi ed è un piacere lavorare con ragazzi così“.