Parte dall’Unical la Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025

Partirà dall’Università della Calabria la Settimana nazionale della Protezione civile 2025. Gli eventi prenderanno il via ufficiale il 9 ottobre, alle ore 15, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, e dei rappresentanti del Camilab, il Centro di competenza di Protezione civile della’ateneo. L’iniziativa, istituita nel 2019 con direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del primo aprile, si svolge in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri (13 ottobre), proclamata dalle Nazioni Unite, e ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della riduzione degli impatti legati ai disastri naturali.

L’edizione 2025, è scritto in una nota, vedrà un forte coinvolgimento di Atenei e Centri di ricerca di tutto il Paese, protagonisti di numerose iniziative dedicate alla divulgazione scientifica e alla diffusione della cultura della protezione civile. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti e alle nuove generazioni, considerate fondamentali per la costruzione di comunità più consapevoli e resilienti. Subito dopo la cerimonia di apertura, prenderanno avvio i seminari tematici in cui esperti, ricercatori e istituzioni affronteranno le principali questioni legate alla protezione civile, come previsto dal programma ufficiale.