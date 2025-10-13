Parte da San Vincenzo La Costa l’Open Day del Polo Digitale Calabria e dell’Unpli

Diffondere la cultura digitale e promuovere una formazione consapevole sull’uso della tecnologia. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il Polo Digitale Calabria, guidato da Emilio De Rango, e l’Unpli Calabria, presieduta da Filippo Capellupo. In attuazione di tale accordo, il Polo Digitale Calabria avvierà ufficialmente il suo processo di alfabetizzazione digitale con l’organizzazione dei corsi ICDL (International Certification of Digital Literacy), che prenderanno il via da San Vincenzo La Costa, presso la Biblioteca Pubblica “Pro Loco San Vincenzo La Costa” , grazie anche alla preziosa collaborazione di Giovanni Terzo Pirri, Presidente della Pro Loco locale e consigliere Unpli Calabria.

“Siamo felici di ospitare questa iniziativa sul territorio”, ha dichiarato Giovanni Terzo Pirri, presidente della Pro Loco di San Vincenzo La Costa. “L’Open Day rappresenta un’opportunità straordinaria per i cittadini di avvicinarsi alle competenze digitali fondamentali e per i giovani di prepararsi in maniera consapevole al mondo del digitale. Il nostro obiettivo è favorire la partecipazione e l’inclusione, rendendo la tecnologia uno strumento al servizio della comunità”, rimarca. L’iniziativa rappresenta il primo passo concreto del programma congiunto tra le due realtà, volto a formare cittadini, studenti e operatori delle Pro Loco verso un utilizzo più consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

“Oggi la proiezione dei giovani verso il mondo digitale stravolge completamente il ritmo fisiologico del modo di vivere e di approcciarsi alla vita quotidiana; indietro non si torna”, ha dichiarato Emilio De Rango, presidente del Polo Digitale Calabria. “Per questo motivo abbiamo scelto di partire con i percorsi di alfabetizzazione digitale ICDL, – “Patente Europea Del Computer” – che offrono una panoramica completa attraverso i sette moduli fondamentali, con il rilascio delle certificazioni AICA indispensabili non solo per acquisire competenze digitali di base, ma anche per partecipare ai concorsi pubblici e aggiornare le graduatorie d’istituto. Informare le comunità e soprattutto i giovani sull’impatto negativo che la tecnologia può causare se non viene impiegata con i giusti criteri è doveroso e necessario. Diffondere i principi fondamentali della sicurezza digitale, della privacy e dell’uso consapevole dei dispositivi è una priorità per formare cittadini digitalmente responsabili”.

Evento

Tutti i cittadini, studenti e operatori delle Pro Loco sono invitati a partecipare all’Open Day di San Vincenzo La Costa il Mercoledì 15 ottobre alle ore 18:30, presso la Biblioteca Pubblica “Pro Loco San Vincenzo La Costa”, per scoprire da vicino il percorso di alfabetizzazione digitale e i corsi ICDL. Non mancate a questa opportunità unica di formazione e inclusione digitale.