Papa Leone XIV sui matrimoni: “ai giovani presentati contro-modelli effimeri ed egoistici”

“In questi tempi travagliati e disorientati, in cui ai giovani vengono presentati tanti contro-modelli di unioni, spesso effimere, individualistiche ed egoistiche, con risultati amari e deludenti, la famiglia come l’ha voluta il Creatore potrebbe sembrare superata e noiosa.” A dirlo è Papa Leone XIV, tramite un messaggio per i dieci anni della canonizzazione dei genitori di Santa Teresa, indicandoli come – “il modello di coppia che la Santa Chiesa presenta ai giovani che desiderano, forse esitanti, intraprendere un’avventura così meravigliosa: un modello di fedeltà e attenzione reciproca, un modello di fervore e perseveranza nella fede”.