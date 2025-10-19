Pantelleria, fatto brillare un ordigno bellico americano

Gli artificieri dell’Esercito Italiano e i palombari del Gos (Gruppo operativo subacquei) della Marina militare, su richiesta della Prefettura di Trapani, sono intervenuti nell’Isola di Pantelleria per la bonifica del territorio da un residuato bellico: una bomba d’aereo americana da 1000 libbre (circa 450 chili), rinvenuta in prossimità del centro abitato dell’isola. Per l’intervento è stato necessario istituire un’area di sicurezza con un raggio di circa 800 metri, che ha comportato lo sgombero di circa un migliaio di residenti.

La Prefettura, in collaborazione con l’Esercito e la Marina militare, ha diretto e coordinato tutte le operazioni necessarie ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività.