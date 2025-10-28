Palmi, Ranuccio soddisfatto: “lavori quasi ultimati per la rotatoria in ingresso ed in uscita dalla Tonnara” | INTERVISTA

“In località San Francesco, a Palmi, si sta lavorando per la nuova rotatoria, un’opera che sta per essere completata e che rappresenta un tassello importante per la viabilità della nostra città. Un intervento atteso, richiesto e pianificato già nel 2020, grazie a un lavoro di interlocuzione e collaborazione con l’amministrazione regionale all’epoca in carica ed i vertici di Anas, che hanno raccolto la mia istanza e reso possibile il finanziamento e la realizzazione. Oggi i lavori sono quasi ultimati”, è quanto afferma Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale del Pd, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Questa rotatoria non è solo un’opera stradale: è un passaggio concreto verso una mobilità più sicura e ordinata, soprattutto in ingresso e in uscita dalla Tonnara, Pietrenere e Scinà, zone vitali per il turismo e la vita quotidiana di tanti cittadini“, conclude Ranuccio.