Palmi, Ranuccio e Mattiani in consiglio regionale. I cittadini: “dato storico, la città è fiera” | INTERVISTE

C’è grande soddisfazione a Palmi per l’elezioni di due esponenti di spicco della politica palmese al consiglio regionale. I due, Giuseppe Mattiani e Giuseppe Ranuccio, eletti con oltre 12 mila preferenze il primo e oltre 10 mila voti il secondo, saranno rappresentanti di spicco di maggioranza ed opposizione. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, i cittadini (tra cui il padre di Ranuccio) hanno detto: “dato storico, la città è fiera, ci aspettiamo grandi cose e si deve lavorare per il bene comune”.

Il consigliere regionale del Pd ha evidenziato: “su alcuni temi, vedi per la sanità, spero non ci saranno divisioni politiche. Bisogna portare avanti i lavori dell’ospedale della Piana”.