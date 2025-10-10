Palmi, il neo consigliere regionale Ranuccio: “Falcomatà abbandonato dal Pd? Non è così e spiego il perchè…” | INTERVISTA

Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi da due legislature, è stato eletto consigliere regionale, grazie ad una grande risultato nella lista del Partito Democratico, riuscendo a superare anche Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Ranuccio spiega: “Falcomatà abbandonato dal Pd? Non è così. Il sindaco metropolitano è stato sostenuto dalla gran parte dei sindaci di centrosinistra e dei circoli della provincia. Il partito va solo ringraziato, la nostra lista era forte e autorevole tanto da eleggere due consiglieri“, rimarca.

“Sono felice per la città di Palmi che ha espresso eletti a Palazzo Campanella. Palmi al voto? Sì, vi assicuro che non abbandono la città”, puntualizza Ranuccio.