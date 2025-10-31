Palmi, il Comune rinnova il consiglio comunale dei ragazzi

Si è tenuto giovedì a Palazzo San Nicola, l’incontro informale tra l’Assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Celi ed i neoeletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Palmi, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. “Da sei anni – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Celi – investiamo con convinzione in questo progetto, perché credo che la partecipazione giovanile sia la chiave per costruire una comunità orientata al futuro. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze non è solo un “esercizio simbolico” ma è un’occasione concreta per imparare a discutere, ascoltare, proporre e decidere insieme”.

Progetto consolidato

Un progetto ormai consolidato sin dalla prima “Amministrazione Ranuccio”, che dal 2019 rappresenta un’autentica palestra di democrazia e partecipazione civica giovanile, offrendo a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni, frequentanti le scuole secondarie di primo grado della Città, la possibilità di vivere in prima persona il ruolo di veri e propri consiglieri comunali, ai quali viene anche affidata la gestione di una parte del bilancio comunale.

Continua Celi: “Attraverso questo percorso, i giovani consiglieri non solo imparano a conoscere le istituzioni e il funzionamento della macchina comunale, ma sono anche coinvolti attivamente nelle decisioni che riguardano la loro comunità, potendo contare su una piccola dotazione di bilancio che gestiranno in autonomia per realizzare iniziative dedicate ai loro coetanei”.

Il progetto si rinnova di anno in anno grazie dalla sinergia ed alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Palmi e le scuole medie del territorio, gli istituti comprensivi “San Francesco” e “De Zerbi–Milone”, che ogni anno accompagnano con entusiasmo gli studenti in questa esperienza formativa, grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale educativo.

Conclude l’Assessore: “Non mi stancherò mai di ringraziare i dirigenti, il corpo docenti e le famiglie che, anno dopo anno, ci sostengono in questo percorso di partecipazione civica e formano insieme a noi la futura classe dirigente palmese”. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 2025/2027 sarà convocato settimana prossima per l’insediamento ufficiale in Aula Consiliare, alla presenza del Sindaco Ranuccio e dell’Amministrazione comunale.