Palmi, il 25 ottobre la presentazione del Geosito delle Miloniti dello Scoglio dell’Ulivo

Sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:30, la sala Consiliare “D. A. Cardone” del Comune di Palmi ospiterà la cerimonia di presentazione del Geosito delle Miloniti dello Scoglio dell’Ulivo. Nel programma della giornata, consultabile in calce all’articolo, sono previsti gli interventi degli esperti dell’Università di Catania Rosolino Cirrincione, Gaetano Ortolano, Eugenio Fazio, Serena Palermiti.

Interverranno anche Elisa Brustia (ISPRA), Rocco Dominici (UniCal) e Tiziana La Pietra (Regione Calabria). La chiusura dei lavori è prevista alle 13:00. Per l’evento sono stati richiesti all’ordine dei Geologi della Calabria 2 crediti formativi – APC